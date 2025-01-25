Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація на 25 січня
Протягом минулої доби, 24 січня, Сили оборони України знищили 1 650 російських загарбників, більше десятка артсистем і понад 30 бойових броньованих машин. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 828 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 25.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 828 470 (+1 650) осіб,
- танків ‒ 9 859 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 545 (+37) од,
- артилерійських систем – 22 309 (+14) од,
- РСЗВ – 1 263 од,
- засоби ППО ‒ 1 050 од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 213 (+51) од,
- крилаті ракети ‒ 3 053 (+2) од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 071 (+79) од,
- спеціальної техніки ‒ 3715 од.
Нагадаємо, в ніч на 24 січня Сили оборони України успішно уразили одні з ключових російських об'єктів, що задіяні у забезпеченні окупаційної армії РФ — завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську, а також виробничі потужності "Рязанської нафтопереробної компанії" і нафтоперекачувальні станції "Рязань".
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