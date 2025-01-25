ОСУВ "Хортиця" очолить командувач Сухопутних військ ЗСУ — генерал-майор Драпатий

фото: Сухопутні війська ЗСУ

Про це повідомив головний редактор інтернет-видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов, повідомляє RegioNews.

За словами журналіста, сьогодні очікуються важливі кадрові зміни в управлінні Силами оборони України.

"Таке кадрове рішення дозволить значно посилити довіру до дій керівництва України в діючій армії, та дозволить запровадити системні зміни у застосуванні та організації армії, які давно назріли. Будемо чекати рішень. Дякую усім, хто це підтримує. І сподіваюсь, що цього разу по дорозі до кабінету на підпис ні у кого рука не здригнеться. Це рішення потрібне армії, щоб зупинити російський наступ", — переконаний Юрій Бутусов.

Нагадаємо, 29 листопада Володимир Зеленський повідомив, що призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України (замість Олександра Павлюка).

У грудні минулого року генерал-майор Михайло Драпатий оголосив про початок масштабної трансформації Сухопутних військ ЗСУ.