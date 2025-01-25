Чоловіки не хочуть йти на війну: Віталій Кім зробив гучну заяву про мобілізацію

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Україна має проблеми з мобілізацією. Громадяни не розуміють, скільки часу вони воюватимуть, тому не хочуть йти до війська. Багатьох чоловіків сильно турбує питання про демобілізацію

Про це начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів в інтерв'ю ТСН, передає RegioNews.

Він зауважив, що на початку повномасштабної війни РФ проти України у нас була дуже мотивована армія. Однак зараз, коли минули роки, всі втомилися і не хочуть йти на війну.

"Те, що гинуть люди, відбивається на інших і вони відповідно реагують. Тому що важко планувати. Якщо було два-три роки і все змінювалось, то всі б спокійно йшли. Через те, що війна затягнулась, — це тяжке питання. Більшість людей має мою позицію: що я не дуже хочу, але якщо буде повістка — я піду. Людей бентежить питання, коли назад. Сказали б — три роки — я піду і буду працювати. Скажіть, коли я відпрацював своє? І це питання недопрацьоване. Але росіяни зупиняться лише тоді, коли їх зупинять", — додав Віталій Кім.

Водночас, на його думку, на фронті найефективніші воїни — це молодь віком 18-25 років. Однак "чи правильне це рішення й наскільки це необхідно" (мобілізувати з 18 років) посадовець не має відповіді.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відповів на заклики стосовно зменшення мобілізаційного віку, які надходять від представників НАТО та інших країн-партнерів.

Зеленський підкреслив, що перш ніж розглядати питання збільшення чисельності армії, потрібно забезпечити наявні підрозділи достатньою кількістю озброєння та технічного оснащення.