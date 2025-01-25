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25 января 2025, 11:39

ОСУВ "Хортица" возглавит командующий Сухопутными войсками ВСУ — генерал-майор Драпатый

25 января 2025, 11:39
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фото: Сухопутные войска ВСУ
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Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, Президент Украины Владимир Зеленский планирует назначить на должность командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" действующего командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого

Об этом сообщил главный редактор интернет-издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, сообщает RegioNews.

По словам журналиста, сегодня предстоят важные кадровые изменения в управлении Силами обороны Украины.

"Такое кадровое решение позволит значительно усилить доверие к действиям руководства Украины в действующей армии, и позволит ввести системные изменения в применении и организации давно назревшей армии. Будем ждать решений. Благодарю всех, кто это поддерживает. И надеюсь, что на этот раз по дороге в кабинет на подпись ни у кого рука не дрогнет. Это решение нужно армии, чтобы остановить российское наступление", - убежден Юрий Бутусов.

Напомним, 29 ноября Владимир Зеленский сообщил, что назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (вместо Александра Павлюка).

В декабре прошлого года генерал-майор Михаил Драпатый объявил о начале масштабной трансформации Сухопутных войск ВСУ.

война назначение кадры ВСУ Юрий Бутусов Зеленский Владимир Михаил Драпатый командование ОСУВ Хортица
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