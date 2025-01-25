ОСУВ "Хортица" возглавит командующий Сухопутными войсками ВСУ — генерал-майор Драпатый

фото: Сухопутные войска ВСУ

Об этом сообщил главный редактор интернет-издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, сообщает RegioNews.

По словам журналиста, сегодня предстоят важные кадровые изменения в управлении Силами обороны Украины.

"Такое кадровое решение позволит значительно усилить доверие к действиям руководства Украины в действующей армии, и позволит ввести системные изменения в применении и организации давно назревшей армии. Будем ждать решений. Благодарю всех, кто это поддерживает. И надеюсь, что на этот раз по дороге в кабинет на подпись ни у кого рука не дрогнет. Это решение нужно армии, чтобы остановить российское наступление", - убежден Юрий Бутусов.

Напомним, 29 ноября Владимир Зеленский сообщил, что назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (вместо Александра Павлюка).

В декабре прошлого года генерал-майор Михаил Драпатый объявил о начале масштабной трансформации Сухопутных войск ВСУ.