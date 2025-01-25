Силы обороны поразили стратегический завод и нефтебазу на территории РФ

фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 24 января Силы обороны Украины успешно поразили ключевые российские объекты, задействованные в обеспечении оккупационной армии РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Так, в результате ударов возникли пожары на производственных мощностях "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и на нефтеперекачивающей станции "Рязань", - говорится в сообщении.

Также, беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили завод микроэлектроники "Кремной Эл" в Брянске.

"Это одно из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России. Завод производит широкий ассортимент микросхем и компонентов, которые используются в стратегически важных системах вооружения. В частности, в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", зенитных ракетных системах С-300 и С- 400, а также в бортовой электронике боевых самолетов. уточняются", - добавили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 21 января Силы обороны Украины успешно поразили ряд важных российских объектов на территории РФ и временно оккупированной Донбасса.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 января Силы обороны Украины нанесли самый массовый удар по военным объектам врага на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине РФ. Под огонь попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане.