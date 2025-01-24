На Сумщині "Сталевий Кордон" вдарив по позиціях російських військ
Бійці 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" атакували позиції російських окупантів на Сумському напрямку
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Протягом минулої доби бійці бригади на Сумському напрямку за допомогою fpv-дронів знищили ворожу броньовану машину та три укриття противника", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями на Сумщині українські дрони взяли в полон російського окупанта, який відбився від штурмової групи.
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