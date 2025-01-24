Стала відома кількість убитих під Курськом північнокорейських військових

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Станом на середину січня 2025 року КНДР втратила близько 4 тисяч військових у боях на Курщині

Про це повідомляє RigioNews з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).

Як зазначається, загальні втрати становлять більше третини з приблизно 11 тисяч осіб військ КНДР, розгорнутих у Курській області.

Британські фахівці вважають, що високий рівень втрат КНДР за короткий період часу значно погіршив здатність цих сил проводити наступальні бойові операції.

"Не дивлячись на значні бойові втрати, війська КНДР домоглися тільки тактичних успіхів у Курській області. Російські та КНДР сили майже напевно відчувають труднощі із взаємодією. Ці дві сили не розмовляють спільною мовою, і війська КНДР майже напевно зазнають труднощів з інтеграцією в російську структуру командування і управління", - зазначають у відомстві.

Раніше повідомлялось, що за тиждень українські захисники ліквідували понад 10 тисяч окупантів і майже 2 тисячі одиниць техніки ворога.

Нагадаємо, правоохоронці затримали генералів, причетних до провалу оборони на Харківщині. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми.