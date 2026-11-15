РФ атакувала енергетику: в кількох областях аварійні відключення світла

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Росіяни вкотре атакували енергетичний об'єкт. Через серйозні пошкодження енергообладнання без світла залишились люди в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Наразі у цих регіонах запроваджені аварійні відключення.

"Усі відповідальні служби постійно на зв’язку та координують свої дії.

Щойно дозволить безпекова ситуація, бригади енергетиків розпочнуть ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - кажуть енергетики.

Також у поліції Запорізької області повідомляли, що тимчасово не працює лінія "102". У випадку необхідності жителям радять телефонувати правоохоронцям за лінією "112".

Нагадаємо, що в Україні діють графіки відключення світла. Точну інформацію варто перевіряти на сайтах постачальників (обенерго).