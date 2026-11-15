РФ атакувала енергетику: в кількох областях аварійні відключення світла
15 листопада росіяни вчергове атакували енергетику України. Внаслідок ударів тисячі громадян лишились без світла
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
Росіяни вкотре атакували енергетичний об'єкт. Через серйозні пошкодження енергообладнання без світла залишились люди в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Наразі у цих регіонах запроваджені аварійні відключення.
"Усі відповідальні служби постійно на зв’язку та координують свої дії.
Щойно дозволить безпекова ситуація, бригади енергетиків розпочнуть ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - кажуть енергетики.
Також у поліції Запорізької області повідомляли, що тимчасово не працює лінія "102". У випадку необхідності жителям радять телефонувати правоохоронцям за лінією "112".
Нагадаємо, що в Україні діють графіки відключення світла. Точну інформацію варто перевіряти на сайтах постачальників (обенерго).