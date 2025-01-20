За неделю ВСУ ликвидировали около 10,5 тысяч оккупантов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшую неделю, с 12 по 19 января, Силы обороны Украины уничтожили около 10 490 российских оккупантов, а также 1836 единиц вооружения и военной техники захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Речь идет о:

55 танках;

123 боевых бронированных машинах;

216 артиллерийских системах;

двух РСЗО;

четырех установках ПВО;

803 единицах автотехники;

шести единицах спецтехники.

"Также наши защитники уничтожили по меньшей мере 33 вражеских ракеты и 594 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - отметил Александр Павлюк.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в течение 2024 года российские войска потеряли 434 тысячи личного состава, из них 150 тысяч убитыми.