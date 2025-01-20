Військові показали, як нічний бомбер "Вампір" полює на росіян на Сумщині

фото: ДПСУ

Воїни бригади "Сталевий Кордон" цілодобово знищують російських загарбників на Сумському напрямку. Для ураження в темну пору доби захисники використовують важкі нічні бомбери "Вампір", які окупанти називають "Баба Яга"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що за добу аеророзвідники ліквідували щонайменше двох окупантів та уразили укриття загарбників.

"Безпілотник блискуче виконав завдання та повернувся неушкодженим, що вкотре підкреслює майстерність наших захисників і технічну досконалість українських дронів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Сумському напрямку бійці бригади Гвардії Наступу "Сталевий Кордон" знищили рідкісний російський шляхопрокладач, бульдозер на артилерійському тягачі – БАТ-2.