На Луганщині Сили оборони знищили танк, транспорт і склади БК окупантів
Протягом тижня у Луганській області прикордонники бригади "Помста" завдали окупантам втрат на Лиманському напрямку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
По російським військам влучно відпрацювали дронарі підрозділу РУБпАК "Фенікс".
"В районі Серебрянського лісництва знищено: 1 танк, 5 військових вантажівок, 7 автомобілів окупантів, квадроцикл, 5 складів боєприпасів. Точні удари знищують техніку та ресурси ворога, наближаючи перемогу України", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше прикордонники бригади "Помста" завдали окупантам втрат у районі Кремінної та Серебрянського лісництва. Серед знищених цілей дронів-камікадзе – танк, гармата, бронетехніка та ворожі позиції.
ЗСУ ліквідували ще майже 1600 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворогаВсі новини »
19 січня 2025, 11:45Вночі ППО збила 43 російські "шахеди" та безпілотники-імітатори
19 січня 2025, 11:05На Сумщині "Сталевий Кордон" знищив колону російської техніки
19 січня 2025, 08:10
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
На Рівненщині згоріла старовинна деревʼяна церква
20 січня 2025, 01:15Нацполіція викрила нелегальне онлайн-казино з Дніпра з річним оборотом понад 2 млрд грн
20 січня 2025, 00:10Окупанти вдарили з артилерії по селищу на Херсонщині: загинув хлопець
19 січня 2025, 18:45Повернення ненависті, розкол і ворожнеча: хибний вибір української політики
19 січня 2025, 17:55У передмісті Херсона цивільний підірвався на російській міні
19 січня 2025, 17:00Бойко більше не Герой України: Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій
19 січня 2025, 16:30У Києві затримали адвоката, який вербував агентів для російської розвідки та захищав їх у суді
19 січня 2025, 15:55На Дніпропетровщині ППО збила російський безпілотник
19 січня 2025, 15:09У центрі Києва загорівся закритий кінотеатр
19 січня 2025, 14:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі публікації »
Всі блоги »