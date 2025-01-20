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20 січня 2025, 02:20

На Луганщині Сили оборони знищили танк, транспорт і склади БК окупантів

20 січня 2025, 02:20
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фото: ДПСУ
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Протягом тижня у Луганській області прикордонники бригади "Помста" завдали окупантам втрат на Лиманському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

По російським військам влучно відпрацювали дронарі підрозділу РУБпАК "Фенікс".

"В районі Серебрянського лісництва знищено: 1 танк, 5 військових вантажівок, 7 автомобілів окупантів, квадроцикл, 5 складів боєприпасів. Точні удари знищують техніку та ресурси ворога, наближаючи перемогу України", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прикордонники бригади "Помста" завдали окупантам втрат у районі Кремінної та Серебрянського лісництва. Серед знищених цілей дронів-камікадзе – танк, гармата, бронетехніка та ворожі позиції.
РФ війна прикордонники Луганщина Луганська область втрати росіян Серебрянський ліс
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