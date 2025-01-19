Окупанти вдарили з артилерії по селищу на Херсонщині: загинув хлопець
Сьогодні, 19 січня, окупаційні війська РФ атакували селище Червоний Маяк Бериславського району. Внаслідок ворожого удару загинув 24-річний хлопець
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.
Попередньо відомо, що росіяни вдарили з артилерії по Червоному Маяку близько 14:00.
"Унаслідок атаки загинув 24-річний чоловік, який у момент обстрілу перебував на вулиці", — йдеться в повідомленні.
За фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини, триває досудове розслідування.
Нагадаємо, 19 січня у селищі Антонівка Херсонського району 59-річний чоловік підірвався на російській протипіхотній міні.
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