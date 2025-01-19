ЗСУ ліквідували ще майже 1600 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Протягом минулої доби, 18 січня, Сили оборони України знищили 1 580 російських загарбників, 15 артсистем і 18 бойових броньованих машин. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 818 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 19.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 818 740 (+1 580) осіб,
- танків ‒ 9 811 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 412 (+18) од,
- артилерійських систем – 22 055 (+15) од,
- РСЗВ – 1 262 од,
- засоби ППО ‒ 1 046 од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 615 (+36) од,
- крилаті ракети ‒ 3 051 (+2) од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34 401 (+76) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 700 (+1) од.
"Дані уточнюються", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 19 січня російські війська випустили по Україні 61 безпілотник різних типів. Сили ППО збили 43 ворожі дрони, ще 15 — локаційно втрачені.
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