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16 января 2025, 15:30

Силы обороны успешно атаковали нефтебазу в Воронежской области РФ

16 января 2025, 15:30
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фото: Генштаб ВСУ
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В ночь на 16 января Силы обороны Украины успешно поразили нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области России

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Спецоперацию провели подразделения Сил специальных операций ВСУ по взаимодействию с другими составляющими Сил обороны.

"Зафиксировано попадание в цель по меньшей мере трех ударных БпЛА. На объекте возник масштабный пожар. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется", - сообщили в Генштабе.

Отмечается, что на этой нефтебазе хранилось горючее, которое обеспечивало потребности российской оккупационной армии.

Напомним, в ночь на 14 января Силы обороны Украины нанесли самый массовый удар по военным объектам врага на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине РФ. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане.

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