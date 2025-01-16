ЗСУ за добу знищили майже 1500 окупантів, десятки артсистем і ББМ росіян
Протягом минулої доби, 15 січня, Сили оборони України знищили 1 480 російських загарбників, 40 артсистем і 20 бойових броньованих машин. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 814 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 16.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 814 150 (+1 480) осіб,
- танків ‒ 9 791 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 368 (+20) од,
- артилерійських систем – 22 015 (+40) од,
- РСЗВ – 1 262 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1 046 од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22 503 (+120) од,
- крилаті ракети ‒ 3 049 (+31) од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34 132 (+137) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 697 (+1) од.
Нагадаємо, в ніч на 16 січня російські війська випустили по Україні 55 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 34 ворожих дронів, ще 18 — локаційно втрачені.
Біля Вовчанська Сили оборони знищили мінометний розрахунок росіянВсі новини »
16 січня 2025, 08:10Прикордонники знищили бронетехніку та позиції росіян біля Серебрянського лісу
16 січня 2025, 04:35За тиждень Сухопутні війська знищили майже 250 російських БпЛА
16 січня 2025, 03:00
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
У центрі Дніпра кримінальник нападав на жінок
16 січня 2025, 11:48Чи можна заробити більше, комбінуючи копіювання угод на Bybit та стейкінг USDT?
16 січня 2025, 11:40Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: є постраждала
16 січня 2025, 11:35ДТП на Полтавщині: зіткнулись Opel та Mercedes, в аварії загинув місцевий житель
16 січня 2025, 11:19На Вінничині під вагоном потягу сховали кілограм синтетичних наркотиків
16 січня 2025, 11:04На Полтавщині селищний голова "погорів" на хабарі в 60 тисяч гривень
16 січня 2025, 10:55У Києві на Житомирській трасі в аварії загинули двоє людей
16 січня 2025, 10:43Що не так з українською "антикорупцією"?
16 січня 2025, 10:30Вночі ППО приземлила 34 російські "шахеди" та безпілотники-імітатори
16 січня 2025, 09:58
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі публікації »
Всі блоги »