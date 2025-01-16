Біля Вовчанська Сили оборони знищили мінометний розрахунок росіян
Днями на Вовчанському напрямку бійці-прикордонники бригади наступу "Форпост" виявили позицію мінометного розрахунку окупантів. Ворожу ціль захисники Харківщини уразили FPV-дронами
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"В результаті проведеної роботи, мінометну позицію противника було знищено. Втрати окупантів уточнюються", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, українські бійці показали, як викурюють окупантів із підвалів Вовчанська на Харківщині.
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