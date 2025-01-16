Прикордонники знищили бронетехніку та позиції росіян біля Серебрянського лісу

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Бійці 7-го прикордонного Карпатського загону для боротьби з російськими загарбниками активно використовують дрони.

"В районі Серебрянського лісництва прикордонники за допомогою FPV-коптерів знищили польовий склад окупантів, засоби зв'язку, завдали вогневого ураження броньованій техніці та відпрацювали по позиції противника", – йдеться в повідомленні.

Також в об'єктив розвідувального українського дрона потрапив поранений окупант, якого свої ж залишили помирати прямо на полі бою.

Нагадаємо, раніше прикордонники бригади "Помста" завдали окупантам втрат у районі Кремінної та Серебрянського лісництва. Серед знищених цілей дронів-камікадзе – танк, гармата, бронетехніка та ворожі позиції.