Військові Північної Кореї штурмували українські позиції на Курщині: ССО ліквідували 18 піхотинців

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Напередодні воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ відбили штурм військ Північної Кореї на Курщині. Ворожа атака тривала від ранку й до самої ночі, її відбили

Про це повідомляє пресцентр ССО, передає RegioNews.

"За цей час рейнджери 6-го полку ССО знищили 17 військових КНДР, а один з них підірвав себе гранатою. Працюємо далі", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під ранок на позиції висунулася група зачистки, яка натрапила на одного вцілілого бійця КНДР. Він влаштував невдалу пастку рейнджерам.

Північнокорейський боєць намагався ввести в оману воїнів ССО та підірватися разом із ними на гранаті. Коли рейнджери наблизились до нього, він підірвав себе. Українські бійці вчасно помітили небезпеку та швидко відійшли від зони ураження.

Нагадаємо, на початку січня воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили ще північнокорейських військових у Курській області Росії.

Раніше бійці ССО показали, як на Курщині ліквідували 50 військових Північної Кореї.