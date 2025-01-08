На Курщині бійці ССО ліквідували 13 військовослужбовців Північної Кореї

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Про це повідомляє пресцентр ССО, передає RegioNews.

"Під час виконання спеціальних дій воїни ССО "задвохсотили" п’ять бійців КНДР у стрілецькому бою та ще вісьмох за допомогою дронів", — йдеться в повідомленні.

Після бою українські бійці провели огляд тіл військових КНДР та їхніх особистих документів. Зазначається, що в одного з них був автомат з каліматорним прицілом, китайсько-російська радіостанція "Азарт" та детектор дронів, а також посвідчення, яке відрізняється від звичайного військового квитка. Знайдені речі можуть свідчити про його приналежність до офіцерського складу.

Серед іншого північнокорейський військовий мав при собі лист звернення до партії.

Нагадаємо, раніше бійці ССО показали, як на Курщині ліквідували 50 військових Північної Кореї.