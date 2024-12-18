На Курщині бійці ССО ліквідували 50 військових Північної Кореї

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Днями воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували півсотні північнокорейських військових у Курській області Росії. Також десятки солдат із Північної Кореї дістали поранення

Про це повідомляє пресцентр ССО, передає RegioNews.

"Протягом трьох днів оператори ССО знищили 50 ворожих військових та поранили ще 47. Бої тривають", – йдеться в повідомленні.

Крім того, за цей час спецпризначенці знищили на Курщині дві одиниці броньованої техніки, два автомобілі та один ворожий квадроцикл.

Нагадаємо, РФ намагається приховати втрати північнокорейських солдатів, спалюючи їхні обличчя.

Раніше воїни Сил спецоперацій ЗСУ показали ліквідацію взводу росіян у Курській області.