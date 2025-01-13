Сили оборони знищили російську піхоту та замасковані позиції окупантів на Донеччині

фото: ДПСУ

На Краматорському напрямку воїни-прикордонники бригади "Помста" знищили десяток окупантів та уразили низку позицій російських загарбників

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Помсту" в Донецькій області загарбникам влаштували оператори підрозділу РУБпАК "Фенікс".

"Серед знищеного та пошкодженого майна військ рф: 2 одиниці бронетехніки, 7 одиниць автотранспорту ворога, гармата, а також підрив броньовика завдяки дистанційному мінуванню. Крім того, спалено 5 складів боєкомплекту, 2 склади пально-мастильних матеріалів, генератор та 2 пункти управління БпЛА окупантів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 січня українські військові здійснили удар по пункту управління 2-ї гвардійської загальновійськової армії Росії в місті Новогродівка на Донеччині.