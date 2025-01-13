За тиждень ЗСУ ліквідували понад 11,5 тисяч росіян
За минулий тиждень, із 5 по 12 січня, Сили оборони України знищили близько 11 760 російських окупантів, а також 1 742 одиниці озброєння та військової техніки загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 70 танків;
- 170 бойових броньованих машин;
- 236 артилерійських системи;
- три РСЗВ;
- 10 установок ППО;
- 658 одиниць автотехніки;
- 17 одиниць спецтехніки.
"Також наші захисники знищили щонайменше 4 ворожі ракети та 574 БпЛА ОТР", — зазначив Олександр Павлюк.
Нагадаємо, 12 січня українські військові здійснили удар по пункту управління 2-ї гвардійської загальновійськової армії Росії в місті Новогродівка на Донеччині.
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