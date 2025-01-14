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14 января 2025, 01:00

Военные Северной Кореи штурмовали украинские позиции на Курщине: ССО ликвидировали 18 пехотинцев

14 января 2025, 01:00
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Накануне воины Сил специальных операций ВСУ отразили штурм войск Северной Кореи на Курщине. Вражеская атака продолжалась с утра и до самой ночи

Об этом сообщает пресс-центр ССО, передает RegioNews.

"За это время рейнджеры 6-го полка ССО уничтожили 17 военных КНДР, а один из них взорвал себя гранатой. Работаем дальше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под утро на позиции выдвинулась группа зачистки, наткнувшаяся на одного уцелевшего бойца КНДР. Он устроил неудачную ловушку рейнджерам.

Северокорейский боец пытался обмануть воинов ССО и взорваться вместе с ними на гранате. Когда рейнджеры подошли к нему, он взорвал себя. Украинские бойцы вовремя заметили опасность и быстро отошли из зоны поражения.

Напомним, в начале января воины 8-го полка Сил специальных операций ВСУ уничтожили 13 северокорейских военных в Курской области России.

Ранее бойцы ССО показали, как в Курщине ликвидировали 50 военных Северной Кореи.

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