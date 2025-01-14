Военные Северной Кореи штурмовали украинские позиции на Курщине: ССО ликвидировали 18 пехотинцев
Накануне воины Сил специальных операций ВСУ отразили штурм войск Северной Кореи на Курщине. Вражеская атака продолжалась с утра и до самой ночи
Об этом сообщает пресс-центр ССО, передает RegioNews.
"За это время рейнджеры 6-го полка ССО уничтожили 17 военных КНДР, а один из них взорвал себя гранатой. Работаем дальше", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под утро на позиции выдвинулась группа зачистки, наткнувшаяся на одного уцелевшего бойца КНДР. Он устроил неудачную ловушку рейнджерам.
Северокорейский боец пытался обмануть воинов ССО и взорваться вместе с ними на гранате. Когда рейнджеры подошли к нему, он взорвал себя. Украинские бойцы вовремя заметили опасность и быстро отошли из зоны поражения.
Напомним, в начале января воины 8-го полка Сил специальных операций ВСУ уничтожили 13 северокорейских военных в Курской области России.
Ранее бойцы ССО показали, как в Курщине ликвидировали 50 военных Северной Кореи.