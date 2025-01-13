Рада зареєструвала постанову про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка
У понеділок, 13 січня, Верховна Рада України зареєструвала проєкт постанови №12403 про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка
Сьогодні документ з'явився на сайті парламенту, передає RegioNews.
Нагадаємо, 10 січня народні депутати України з різних фракцій офіційно запустили реєстрацію постанови про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка системну корупцію в енергетиці, провалену роботу по захисту частини енергетичної інфраструктури та не тільки.
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