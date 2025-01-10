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10 січня 2025, 16:00

Нардепи вимагають звільнити міністра енергетики Германа Галущенка: що відомо

10 січня 2025, 16:00
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фото: mev.gov.ua
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Сьогодні, 10 січня, народні депутати України з різних фракцій офіційно запустили реєстрацію постанови про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, інформує RegioNews.

"Моя колега та член енергетичного комітету Інна Совсун разом з народними депутатами з різних фракцій запускає реєстрацію постанови про звільнення міністра енергетики", – йдеться в повідомленні.

Причинами вимоги звільнення стала:

  • системна корупція в енергетиці;
  • ігнорування викликів на засіданні Парламенту та Комітетів/ ТСК;
  • намагання протягнути корупційну схему "великого атомного будівництва";
  • провалена робота по захисту частини енергетичної інфраструктури;
  • абсолютна втрата будь-якої репутації серед партнерів;
  • відверта брехня та маніпуляції;
  • абсолютно неприйнятна поведінка міністра сьогодні під час години запитань до уряду.

"Я також закликаю колег-депутатів підтримати постанову про відставку Галущенка. Номер в СЕДО - 8109 (картка документа 1779275). Наша фракція зробить все, щоб наступне засідання Парламент також почав роботу з доповіді поки-що-міністра-Галущенка про корупцію в міністерстві, відповідно до рішення парламенту, яке він ігнорує вже кілька місяців", – наголосив Ярослав Железняк.

Нагадаємо, ще в серпні минулого року Рада невідкладно викликала міністра енергетики Германа Галущенка з доповіддю про роль міністерства у боротьбі з корупцією у енергетичному секторі. Очільник відомства досі не з'явився, оскільки й сам став об’єктом розслідування НАБУ — у Галущенка провели обшуки вдома і на роботі.

Незадовго до того, 13 серпня, Служба безпеки України оприлюднила перехоплені розмови фігурантів масштабної корупційної схеми, у організації якої підозрюють заступника міністра енергетики України.

Раніше стало відомо, що правоохоронці затримали на хабарі у 500 тис. доларів заступника міністра енергетики.

Міненерго невідкладно внесло подання до Кабінету міністрів про звільнення заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Уряд оперативно ухвалив це рішення.

Ввечері 12 серпня Вищий антикорупційний суд України обрав колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 жовтня.

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