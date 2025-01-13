Рада зарегистрировала постановление об увольнении министра энергетики Германа Галущенко
В понедельник, 13 января, Верховная Рада Украины зарегистрировала проект постановления №12403 об увольнении министра энергетики Германа Галущенко
Сегодня документ появился на сайте парламента, передает RegioNews.
Напомним, 10 января народные депутаты Украины из разных фракций официально запустили регистрацию постановления об увольнении министра энергетики Германа Галущенко системной коррупции в энергетике, проваленной работы по защите части энергетической инфраструктуры и не только.
Нардепы требуют уволить министра энергетики Германа Галущенко: что известноВсе новости »
10 января 2025, 16:00Нардеп Тищенко снова не явился на суд, потому что был на заседании Верховной Рады
10 января 2025, 15:40Тищенко не явился на суд из-за болезни сердца, но встал с инвалидной коляски и пришел в Раду
08 января 2025, 14:53
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
Российский "шахед" атаковал Чугуев: пострадал годовалый ребенок
13 января 2025, 20:49На Житомирщине столкнулись две легковушки: погибла женщина
13 января 2025, 20:11На Львовщине разоблачили депутатов горсоветов, требовавших 800 тыс. грн "отката"
13 января 2025, 19:30На Волыни молодчики поссорились с женщиной и решили сжечь ее дом
13 января 2025, 18:59Житель Чернигова за 16 тысяч долларов помогал мужчине выехать за границу
13 января 2025, 18:50Во Львове разоблачили организатора поджогов автомобилей военных и полицейских
13 января 2025, 18:27В Киевской области директор фирмы присвоил на ремонте дороги более 3,5 млн грн
13 января 2025, 18:16На Львовщине разоблачили две схемы незаконной переправки мужчин за границу
13 января 2025, 17:50Глава КП требовал у предпринимателя 40 тысяч грн за съемку рекламы в центре Киева
13 января 2025, 17:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
Все блоги »