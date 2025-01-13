19:30  13 января
На Львовщине разоблачили депутатов горсоветов, требовавших 800 тыс. грн "отката"
13:18  13 января
Прятались под ногами у женщины: на границе с Венгрией обнаружили троих уклонистов
21:25  13 января
Рада зарегистрировала постановление об увольнении министра энергетики Германа Галущенко
UA | RU
UA | RU
13 января 2025, 21:25

Рада зарегистрировала постановление об увольнении министра энергетики Германа Галущенко

13 января 2025, 21:25
Читайте також українською мовою
фото: mev.gov.ua
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 13 января, Верховная Рада Украины зарегистрировала проект постановления №12403 об увольнении министра энергетики Германа Галущенко

Сегодня документ появился на сайте парламента, передает RegioNews.

Напомним, 10 января народные депутаты Украины из разных фракций официально запустили регистрацию постановления об увольнении министра энергетики Германа Галущенко системной коррупции в энергетике, проваленной работы по защите части энергетической инфраструктуры и не только.

увольнение Верховная Рада парламент проект Герман Галущенко
Нардепы требуют уволить министра энергетики Германа Галущенко: что известно
10 января 2025, 16:00
Нардеп Тищенко снова не явился на суд, потому что был на заседании Верховной Рады
10 января 2025, 15:40
Тищенко не явился на суд из-за болезни сердца, но встал с инвалидной коляски и пришел в Раду
08 января 2025, 14:53
Все новости »
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
Российский "шахед" атаковал Чугуев: пострадал годовалый ребенок
13 января 2025, 20:49
На Житомирщине столкнулись две легковушки: погибла женщина
13 января 2025, 20:11
На Львовщине разоблачили депутатов горсоветов, требовавших 800 тыс. грн "отката"
13 января 2025, 19:30
На Волыни молодчики поссорились с женщиной и решили сжечь ее дом
13 января 2025, 18:59
Житель Чернигова за 16 тысяч долларов помогал мужчине выехать за границу
13 января 2025, 18:50
Во Львове разоблачили организатора поджогов автомобилей военных и полицейских
13 января 2025, 18:27
В Киевской области директор фирмы присвоил на ремонте дороги более 3,5 млн грн
13 января 2025, 18:16
На Львовщине разоблачили две схемы незаконной переправки мужчин за границу
13 января 2025, 17:50
Глава КП требовал у предпринимателя 40 тысяч грн за съемку рекламы в центре Киева
13 января 2025, 17:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
Все публикации »
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »