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10 січня 2025, 15:40

Нардеп Тищенко знову не з'явився на суд, бо був на засіданні Верховної Ради

10 січня 2025, 15:40
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фото: Суспільне
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Сьогодні, 10 січня, народний депутат України Микола Тищенко вкотре не з’явився на судове засідання у Дніпрі у справі про незаконне позбавлення волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Сторона захисту пояснила відсутність Тищенка тим, що нардеп перебуває на сесії парламенту і "тому не може прийти". По відеозв’язку Тищенко вирішив не приєднуватися до засідання.

Адвокат Тищенка додав, що 23 грудня сплив термін запобіжного заходу його підзахисного у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Мені вже смішно дивитися на це, що він з’являється у Верховній Раді. А за два тижні до цього лежав і його на кріслі колісному вивозили. Я на нього подав цивільний позов на 35 мільйонів. Ці гроші я планую виплатити підрозділам ЗСУ", — сказав ексвійськовий Дмитро Мазоха.

Нагадаємо, за кілька днів до суду в Дніпрі народний депутат України Микола Тищенко потрапив у лікарню. Він не з'явився на засідання нібито через хворобу серця. Вже 8 січня він "зцілився" і прийшов у Верховну Раду.

Раніше повідомлялося, що Тищенка судитимуть за ч. 2 ст. 146 КК України, санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той же строк.

Слідчі встановили, що 20 червня цього року група осіб у Дніпрі, діючи за вказівкою народного депутата із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. Правоохоронці додали, що стосовно однієї особи, яка брала участь у протиправних діях, вже є рішення суду, стосовно іншої обвинувальний акт перебуває на розгляді у суді.

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