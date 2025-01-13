Росіяни вночі запустили по Україні понад сотню дронів: скільки вдалося збити

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч проти 13 січня російські війська атакували територію 110-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» і дронами-імітаторами різних типів. Значну частину з них українським військовим вдалося збити

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на ранок підтверджено збиття 78 безпілотників. Ще 31 безпілотник - локаційно втрачених. протиповітряна оборона працювала у 12 областях - Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій.

У Повітряних силах поінформували, що через падіння збитих ворожих безпілотників на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі є пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту. За попередніми даними, жертв та постраждалих нема.

Нагадаємо, у неділю ввечері, 12 січня, окупаційні війська РФ атакували житловий сектор та оздоровчий дитячий центр у Сумах. Виникли пожежі.