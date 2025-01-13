Генштаб оновив дані про втрати РФ: інформація на 13 січня
Загальні бойові втрати російських військ в Україні за час повномасштабної війни на 13 січня 2025 року становлять приблизно 809 760 осіб
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Зокрема, протягом минулої доби українські військові ліквідували 1510 російських загарбників.
Також повідомляється про втрати бойової техніки ворога: 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 2 системи ППО, 183 безпілотники, 110 автомобілів.
Нагадаємо, за минулий тиждень, із 5 по 12 січня, Сили оборони України знищили близько 11 760 російських окупантів, а також 1 742 одиниці озброєння та військової техніки загарбників.
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