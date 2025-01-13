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13 января 2025, 09:07

Россияне ночью запустили по Украине более сотни дронов: сколько удалось сбить

13 января 2025, 09:07
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 13 января российские войска атаковали территорию 110-ю ударными беспилотниками типа «Shahed» и дронами-имитаторами разных типов. Значительную часть из них украинским военным удалось сбить

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на утро подтверждено избиение 78 беспилотников. Еще 31 беспилотник – локационно потерянных. противовоздушная оборона работала в 12 областях – Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой.

В Воздушных силах проинформировали, что из-за падения сбитых вражеских беспилотников в Сумской, Киевской, Житомирской и Запорожье есть повреждения зданий предприятий, частных и государственных учреждений, частных домов и автотранспорта. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, в воскресенье вечером, 12 января, оккупационные войска РФ атаковали жилищный сектор и оздоровительный детский центр в Сумах. Возникли пожары.

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