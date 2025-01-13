На Херсонщині внаслідок обстрілів поранені десятеро людей

фото ілюстраційне: Херсонська ОВА

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Під ворожим вогнем були 36 населених пунктів, в тому числі і обласний центр.

Російські військові завдавали ударів по об'єктах критичної та соціальної інфраструктури.

Також під обстрілами були житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок російських обстрілів пошкоджено 4 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти пошкодили приватний автомобіль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російської дронової атаки 12 січня у Херсоні постраждали двоє людей. Частина міста залишилася без електропостачання.