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09 січня 2025, 11:05

За добу Росія втратила в Україні понад 1400 солдат

09 січня 2025, 11:05
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом минулої доби, 8 січня, Сили оборони України знищили 1 430 російських загарбників, понад 30 артсистем і 16 бойових броньованих машин. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 803 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 09.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 803 100 (+1 430) осіб,
  • танків ‒ 9 731 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 221 (+16) од,
  • артилерійських систем – 21 765 (+36) од,
  • РСЗВ – 1 260 од,
  • засоби ППО ‒ 1 038 од,
  • літаків – 369 од,
  • гелікоптерів – 331 од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21 813 (+86) од,
  • крилаті ракети ‒ 3 014 од,
  • кораблі / катери ‒ 28 од,
  • підводні човни ‒ 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33 387 (+80) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3 686 (+5) од.

Нагадаємо, в ніч на 9 січня армія РФ випустила по Україні 70 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 46 ворожих дронів, ще 24 — локаційно втрачені.

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