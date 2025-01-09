За добу Росія втратила в Україні понад 1400 солдат
Протягом минулої доби, 8 січня, Сили оборони України знищили 1 430 російських загарбників, понад 30 артсистем і 16 бойових броньованих машин. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 803 тисячі військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 09.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 803 100 (+1 430) осіб,
- танків ‒ 9 731 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 221 (+16) од,
- артилерійських систем – 21 765 (+36) од,
- РСЗВ – 1 260 од,
- засоби ППО ‒ 1 038 од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21 813 (+86) од,
- крилаті ракети ‒ 3 014 од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33 387 (+80) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 686 (+5) од.
Нагадаємо, в ніч на 9 січня армія РФ випустила по Україні 70 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 46 ворожих дронів, ще 24 — локаційно втрачені.
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