За сутки Россия потеряла в Украине более 1400 солдат
За прошедшие сутки, 8 января, Силы обороны Украины уничтожили 1 430 российских захватчиков, более 30 артсистем и 16 боевых бронированных машин. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 803 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 09.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 803 100 (+1 430) человек,
- танков ‒ 9 731 (+17) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20 221 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 21 765 (+36) ед,
- РСЗО – 1 260 ед,
- средства ПВО – 1 038 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 331 ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 21 813 (+86) ед,
- крылатые ракеты 3 014 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 33 387 (+80) ед,
- специальной техники – 3 686 (+5) ед.
Напомним, в ночь на 9 января армия РФ выпустила по Украине 70 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 46 вражеских дронов, еще 24 — локационно потеряны.
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