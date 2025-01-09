На Сумщині "Сталевий Кордон" знищив російський бронетранспортер із десантом
На Сумському напрямку воїни 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" виявили та уразили російський десантний бронетранспортер (БТР-Д)
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Точним ударом FPV-дрона захисники знищили бронетранспортер противника. Втрати ворога наразі уточнюються", – йдеться в повідомленні.
Раніше мінометники 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" уразили на Північному напрямку блокпост окупантів.
Також повідомлялося, що артилеристи "Сталевого Кордону" знищили російську БМП на Сумському напрямку.
Воїни ССО знищили на Курщині штурмовиків, танки та бронемашини росіянВсі новини »
09 січня 2025, 01:05ЗСУ уразили командний пункт російської армії на Донеччині
08 січня 2025, 18:47Прикордонники показали російський дрон, який збили на Сумщині
08 січня 2025, 13:20
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
На Чернігівщині від отруєння чадним газом загинули дві людини
09 січня 2025, 06:33Розстріляли сім'ю з дитиною та закопали тіла: на Чернігівщині учасники банди отримали довічне
09 січня 2025, 05:05У Полтаві чоловік загинув, впавши з вікна п’ятого поверху лікарні
09 січня 2025, 04:41Привласнив гроші за відпочинок у Єгипті: в Одесі затримали фейкового турагента
09 січня 2025, 03:30На Чернігівщині виявили тіло чоловіка, який пішов на риболовлю та зник
09 січня 2025, 02:20Аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі завершили: 13 загиблих і понад 60 постраждалих
09 січня 2025, 01:30Воїни ССО знищили на Курщині штурмовиків, танки та бронемашини росіян
09 січня 2025, 01:05На Волині чоловіка судитимуть за зґвалтування 11-річної доньки
09 січня 2025, 00:28На Черкащині на трасі легковик влетів під вантажівку: троє загиблих
09 січня 2025, 00:03
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
В Києві все буде "Благоустрій"
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Всі блоги »