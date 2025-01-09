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09 січня 2025, 01:05

Воїни ССО знищили на Курщині штурмовиків, танки та бронемашини росіян

09 січня 2025, 01:05
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Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ разом із підрозділами Сил оборони відбили ворожі штурми у Курській області РФ. Захисники уразили броньовану техніку та знищили російську піхоту

Про це повідомляє пресцентр ССО, передає RegioNews.

"Так, під час невдалої спроби штурмувати українські позиції, екіпажі БпАК ССО уразили два ворожих танки та три броньованих машини. Оператори ССО також знищили чотирьох ворожих військовослужбовців, які намагалися штурмувати українські позиції", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили ще 13 північнокорейських військових у Курській області Росії.

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