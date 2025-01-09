Вночі українська ППО збила більше 40 російських "шахедів" та БпЛА інших типів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 9 січня російська армія випустила по Україні 70 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 46 ворожих дронів, ще 24 — були локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що ворог запустив ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники інших типів із напрямків – Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 46-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. 24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через падіння збитих ударних БпЛА пошкоджені приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня у небі над Сумщиною підрозділи протиповітряної оборони області знищили 11 російських безпілотників типу "Shahed".