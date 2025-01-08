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08 січня 2025, 18:47

ЗСУ уразили командний пункт російської армії на Донеччині

08 січня 2025, 18:47
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фото: Генштаб ЗСУ
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У середу, 8 січня, Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, розташованому в місті Харцизьк Донецької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що перед ударом по окупантах українські військові вжили всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати ризики для цивільних.

"Російські окупаційні війська використовували дану будівлю для координації атак проти Збройних Сил України та цивільного населення, зокрема жителів Курахового", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 8 січня Сили оборони України уразили російську нафтобазу в Енгельсі Саратовської області. На стратегічному об'єкті "Комбінат Крістал” виникла масштабна пожежа.

Раніше повідомлялося, що 2 січня Збройні Сили України здійснили високоточний удар по командному пункту російської армії в селищі Мар’їне Курської області.

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