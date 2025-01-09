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09 січня 2025, 07:30

У Чорному та Азовському морях не фіксують російських кораблів

09 січня 2025, 07:30
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ілюстративне фото: росЗМІ
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Станом на ранок 9 січня у Чорному та Азовському морях росіяни не вивели жодного ворожого корабля, що здатен нести крилаті ракети "Калібр"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.

Станом на 06:00 відомо, що:

  • у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

  • у Середземному морі перебувають сім ворожих кораблів, два з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму російські загарбники розмістили військовий штаб у санаторії у Сакському районі.

РФ війна кораблі Крим Азовське море Чорне море Калібр
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