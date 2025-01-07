У кримському санаторії окупанти розмістили військовий штаб

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У тимчасово окупованому Криму російські загарбники розмістили військовий штаб у санаторії

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш", передає RegioNews.

Як йдеться у повідомленні, санаторій розташований у Сакському районі на вулиці Морська. Координати об'єкта: 45.112867, 33.537766.

За даними активістів руху спротиву, на території цього оздоровчого комплексу зафіксовано безліч вантажної військової техніки, особовий склад у військовій формі та посилена охорона.

На разі агенти руху "Атеш" встановлюють точний військовий підрозділ, розміщений на цьому об'єкті.

"Окупанти цинічно прикриваються цивільними, розміщуючи свої об'єкти в курортній зоні, оточеній санаторіями та житловими будинками. Це не лише загрожує безпеці місцевих жителів, а і є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права", – зазначили партизани.

В "Атеш" додали, що усю зібрана інформація передана в потрібні руки

"Ми впевнені, що незабаром окупантів там уже не буде", – резюмували активісти руху.

Нагадаємо, в окупованому Криму партизани фіксують збільшення кількості цивільних паливозаправників, які працюють на інтереси окупаційної армії.

Раніше партизани провели розвідку підприємства з ремонту кораблів РФ у Криму. Йдеться про 91-й судноремонтний завод Чорноморського флоту.