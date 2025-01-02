12:40  02 січня
У Києві фура протаранила паркан, злетіла з мосту та перекинулася
08:30  02 січня
На Чернігівщині виявили тіло чоловіка, який зник наприкінці грудня
14:00  02 січня
На Київщині потяг збив 22-річного хлопця: потерпілий помер
UA | RU
UA | RU
02 січня 2025, 16:55

ЗСУ вдарили по командному пункту російської армії на Курщині

02 січня 2025, 16:55
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 2 січня, Збройні Сили України здійснили високоточний удар по командному пункту російської армії в селищі Мар’їне Курської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що перед атакою військові мінімізували загрозу для життя місцевого цивільного населення.

"Дані вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання російської федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі заявили, що атаки на об’єкти військового командування РФ на території ворога триватимуть.

Нагадаємо, Повітряні сили Збройних сил України завдали удару по заводу в місті Каменськ-Шахтинський, який виробляє паливо для російських балістичних ракет.

Також повідомлялося, що в ніч на 25 грудня Сили оборони України завдали ракетного удару по розташуванню пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у місті Льгов Курської області. Російські війська зазнали втрат.

РФ війна ЗСУ Генштаб втрати росіян ракетний удар бої в Курській області РФ куртина
У перший день 2025 року ЗСУ ліквідували понад 1300 росіян
02 січня 2025, 13:39
Під Вовчанськом прикордонники скинули на голови росіян новорічні "подарунки"
02 січня 2025, 09:35
Сирський приїхав на Курщину, де втрати Росії склали понад 38 тисяч військових
01 січня 2025, 17:15
Всі новини »
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
Окупанти атакували дронами села на Херсонщині: постраждали 4 людей
02 січня 2025, 17:20
Справжня історія "Анни Київської": ДБР порушило справу щодо формування 155-ї бригади
02 січня 2025, 16:20
Командира військової частини на Дніпропетровщині судитимуть за закупівлю неякісного одягу на 140 млн грн
02 січня 2025, 16:00
Росіяни з танка обстріляли будинок культури в селі на Херсонщині
02 січня 2025, 15:30
У Черкасах жінка вкрала ялинку з могили військового
02 січня 2025, 15:00
Прикордонники показали, як збили російські "шахеди" на Сумщині
02 січня 2025, 14:35
На Київщині потяг збив 22-річного хлопця: потерпілий помер
02 січня 2025, 14:00
У перший день 2025 року ЗСУ ліквідували понад 1300 росіян
02 січня 2025, 13:39
У Херсоні росіяни вдарили з артилерії по маршрутці з пасажирами: поранені 5 цивільних
02 січня 2025, 13:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрій Ніколов
Всі блоги »