ЗСУ вдарили по командному пункту російської армії на Курщині

фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 2 січня, Збройні Сили України здійснили високоточний удар по командному пункту російської армії в селищі Мар’їне Курської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що перед атакою військові мінімізували загрозу для життя місцевого цивільного населення.

"Дані вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання російської федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі заявили, що атаки на об’єкти військового командування РФ на території ворога триватимуть.

Нагадаємо, Повітряні сили Збройних сил України завдали удару по заводу в місті Каменськ-Шахтинський, який виробляє паливо для російських балістичних ракет.

Також повідомлялося, що в ніч на 25 грудня Сили оборони України завдали ракетного удару по розташуванню пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у місті Льгов Курської області. Російські війська зазнали втрат.