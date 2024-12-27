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27 грудня 2024, 02:00

ЗСУ вдарили по заводу, який виробляє паливо для російських балістичних ракет

27 грудня 2024, 02:00
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ілюстративне фото: росЗМІ
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Напередодні Повітряні сили Збройних сил України завдали високоточного удару по російському військово-промислового комплексу в місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області РФ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СтратКом ЗСУ.

В Управлінні стратегічних комунікацій заявили, що РФ використовувала це підприємство для виробництва твердого ракетного палива для балістичних ракет, які застосовуються для ураження об'єктів української цивільної інфраструктури: лікарень, житлових будинків та електростанцій.

"Дане вогневе ураження – частина всеохоплюючої компанії з послаблення спроможностей збройних сил російської федерації реалізовувати терористичні атаки проти мирних громадян України", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 25 грудня Сили оборони України завдали ракетного удару по розташуванню пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у місті Льгов Курської області. Російські війська зазнали втрат.

Росія РФ війна виробництво ЗСУ Завод ракетний удар Повітряні сили
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