Генштаб оновив дані про втрати РФ: інформація на 8 січня
Загальні бойові втрати російських військ в Україні за час повномасштабної війни на 8 січня 2025 року становлять приблизно 801670 осіб
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Зокрема, протягом минулої доби українські військові ліквідували 1660 російських загарбників.
Також повідомляється про втрати бойової техніки ворога: 4 танків, 16 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 19 безпілотників, 81 автомобіль.
Нагадаємо, раніше пілоти FPV-дронів підрозділу Paragon Company у складі "спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України показали, як знищують російських окупантів на найгарячіших напрямках фронту.
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