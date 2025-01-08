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08 січня 2025, 09:02

Ворог атакував дронами прикордоння Сумщини, поранено людину

08 січня 2025, 09:02
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фото ілюстраційне: поліція
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Російські війська протягом ночі та ранку 8 січня завдали сім ударів по прикордонних територіях і населених пунктах Сумської області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

На Шосткинську громаду росіяни скинули з безпілотника боєприпас. Внаслідок цієї атаки отримала поранення цивільна особа. Також був пошкоджений приватний будинок.

Із застосуванням такого ж озброєння загарбники атакували Білопільську й Великописарівську громади. Есманьська громада зазнала ворожого удару FPV-дроном.

Також у Сумській ОВА повідомили, що 8 січня у небі над регіоном військові збили 7 ворожих "Шахедів".

Нагадаємо, у ніч проти 8 січня російські війська вчергове здійснили дронову атаку по території України. На Київщині працювала ППО, пошкоджено приватний будинок.

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