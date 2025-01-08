Россияне ночью запустили по Украине более 60 дронов: сколько удалось сбить

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны сбили более 40 дронов, которые вражеские войска запустили по Украине в ночь на 8 января

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности противник ночью выпустил 64 ударные дроны типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов.

По состоянию на данную минуту подтверждено избиение 41 беспилотника. Противовоздушная оборона работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

Также отмечается, что 22 беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий), еще три из них улетели в направлении России, один — в Беларусь.

Напомним, в ночь на 8 января российские войска в очередной раз совершили дроновую атаку по территории Украины. В Киевской области работала ПВО, поврежден частный дом.