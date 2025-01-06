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06 січня 2025, 10:03

Росія вночі запустила по Україні майже 130 дронів: результати роботи ППО

06 січня 2025, 10:03
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Сили оборони України збили дві російські керовані авіаційні ракети Х-59 та 79 безпілотників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни вночі атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 128 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Наразі підтверджене збиття двох ракет Х-59 і 79 ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано.

49 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Через падіння збитих дронів є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. За попередніми даними, без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що внаслідок атаки російських дронів у ніч проти 6 січня у Київській області були пошкоджені два приватні будинки.

Також повідомлялося, що у ніч проти 6 січня російські війська атакували дронами Київщину, внаслідок атаки була пошкоджена інфраструктура "Укрзалізниці".

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