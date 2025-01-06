Внаслідок обстрілу на Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру

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У ніч проти 6 січня російські війська атакували дронами Київщину, внаслідок атаки була пошкоджена інфраструктура "Укрзалізниці"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу залізничного оператора.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, внаслідок російського обстрілу було пошкоджено контактну мережу залізниці у Київській області.

Фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої лінії. Також в Укрзалізниці попередили про можливі затримки поїздів та закликали стежити за графіками на офіційних ресурсах компанії.

Зазначимо, повітряна тривога у зв'язку з атакою російських ударних дронів на Київщині у ніч проти 6 січня тривала понад 5 годин.

Нагадаємо, також Росія атакувала дронами Київщину вдень 5 січня.