Внаслідок обстрілу на Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру
У ніч проти 6 січня російські війська атакували дронами Київщину, внаслідок атаки була пошкоджена інфраструктура "Укрзалізниці"
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу залізничного оператора.
Зокрема, як зазначається у повідомленні, внаслідок російського обстрілу було пошкоджено контактну мережу залізниці у Київській області.
Фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої лінії. Також в Укрзалізниці попередили про можливі затримки поїздів та закликали стежити за графіками на офіційних ресурсах компанії.
Зазначимо, повітряна тривога у зв'язку з атакою російських ударних дронів на Київщині у ніч проти 6 січня тривала понад 5 годин.
Нагадаємо, також Росія атакувала дронами Київщину вдень 5 січня.
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