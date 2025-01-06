На Херсонщині внаслідок російських обстрілів отримали поранення 13 людей
Протягом минулої доби на Херсонщині понад 40 населених пунктів опинилися під російськими обстрілами
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Внаслідок ворожих ударів були пошкоджені дві багатоповерхівки, 15 приватних будинків, господарча споруда та приватні автомобілі.
За даними голови Херсонської ОВА, від російських обстрілів протягом доби одна людина загинула, ще 13 отримали поранення.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що внаслідок атаки російських дронів у ніч проти 6 січня у Київській області були пошкоджені два приватні будинки.
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