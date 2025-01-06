Россия ночью запустила по Украине почти 130 дронов: результаты работы ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны Украины сбили две российские управляемые авиационные ракеты Х-59 и 79 беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В целом россияне ночью атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 128 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Подтверждено сбивание двух ракет Х-59 и 79 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях. Попаданий не зафиксировано.

49 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).

Из-за падения сбитых дронов повреждения зданий предприятий, учреждений и частных домов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях. По предварительным данным, без жертв и пострадавших.

Напомним, ранее стало известно, что в результате атаки российских дронов в ночь на 6 января в Киевской области были повреждены два частных дома.

Также сообщалось, что в ночь на 6 января российские войска атаковали дронами Киевщину, в результате атаки была повреждена инфраструктура "Укрзализныци".