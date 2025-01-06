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06 січня 2025, 08:46

На Київщині внаслідок нічної дронові атаки пошкоджені житлові будинки

06 січня 2025, 08:46
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фото ілюстраційне: поліція
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Внаслідок атаки російських дронів у ніч проти 6 січня у Київській області буди пошкоджені два приватні будинки

Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, передає RegioNews.

Зазначається, що постраждалих серед населення внаслідок дронової атаки немає. Також не було влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури.

Водночас відомо, що внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено два приватні будинки та автомобіль. Микола Калашник наголосив, що пошкодження будівель незначні.

Також внаслідок падіння уламків була пошкоджена лінія контактної мережі залізниці. Наразі рух поїздів на ділянці вже відновлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч проти 6 січня російські війська атакували дронами Київщину, внаслідок атаки була пошкоджена інфраструктура "Укрзалізниці".

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