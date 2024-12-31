У Шостці на Сумщині внаслідок ракетного удару пошкоджено більше десятка багатоповерхівок
Російські окупанти вранці 31 грудня зруйнували об‘єкти інфраструктури ракетним ударом по Шосткинській громаді Сумщини
Про це повідомив голова громади Микола Нога, передає RegioNews з посиланням на "Суспільне".
Він також повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, два освітні заклади та об‘єкти соціальної сфери.
На місцях працюють аварійно-рятувальні підрозділи.
Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що близько 8 години у Києві прогриміли вибухи. Ворог атакував столицю ракетами. Під час відбиття ракетної атаки ворога на Київ вранці 31 грудня в одному з районів столиці впали уламки збитої цілі.
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