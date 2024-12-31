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31 грудня 2024, 08:54

У Шостці на Сумщині внаслідок ракетного удару пошкоджено більше десятка багатоповерхівок

31 грудня 2024, 08:54
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фото ілюстраційне: ДСНС
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Російські окупанти вранці 31 грудня зруйнували об‘єкти інфраструктури ракетним ударом по Шосткинській громаді Сумщини

Про це повідомив голова громади Микола Нога, передає RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Він також повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, два освітні заклади та об‘єкти соціальної сфери.

На місцях працюють аварійно-рятувальні підрозділи.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що близько 8 години у Києві прогриміли вибухи. Ворог атакував столицю ракетами. Під час відбиття ракетної атаки ворога на Київ вранці 31 грудня в одному з районів столиці впали уламки збитої цілі.

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